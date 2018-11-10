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فيديو.. روحانى يتحدى ترامب: عقوبات أمريكا لم تؤثر على اقتصاد إيران

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:08 م
فيديو.. روحانى يتحدى ترامب: عقوبات أمريكا لم تؤثر على اقتصاد إيران روحانى وترامب
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن عقوبات الـ 5 من نوفمبر الأمريكية لم يكن لها أثر على اقتصاد بلاده، وذلك بعد أيام قليلة من سريان حزمة ثانية من العقوبات المشددة على القطاع النفطى والمصرفى.

واعتبر روحانى، فى تصريحات له، صباح اليوم، السبت، بعد لقاء جمع بين رؤساء السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية، أن العقوبات حرب نفسية تشنها الولايات المتحدة على بلاده، وأن واشنطن غير قادرة على تصفير صادرت النفط الإيرانية، وطمأن الداخل الإيرانى، قائلا أن حكومته لا تواجه أى مشكلة فى توفير السلع الأساسية والدواء للمواطنين.

تأتى تصريحات روحانى فى إطار تهدئة الشارع الإيرانى الذى يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، وتدهور العملة الإيرانية التى فقدت أكثر من نصف قيمتها الشهر الماضية أمام الدولار.

 
 

وبدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوبات مشددة على طهران، فى إطار استراتيجية متشددة يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد الانسحاب ‏من الاتفاق النووى فى 8 مايو الماضى، بهدف تقويض سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وعرقلة تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى الذى يهدد حلفاءها.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى، وتراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيرانى لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى ترامب، ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم فى 2015.


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