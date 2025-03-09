ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 27500 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة ( PANORMITIS ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24953 طن تشمل : 5535 طن يوريا و 6773 طن كلينكر و 3645 طن أسمنت معبأ و 9000 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44580 طن تشمل : 10597 طن ذرة و 23091 طن قمح و 610 طن خشب زان و 2628 طن حديد و 7044 طن خردة و 610 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 738 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 208 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132806 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96430 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2454 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى العين السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4871 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 48 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 30 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 1224 طن ، كما قامت بتحميل عدد 15 حاوية و عدد 22 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 723 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – المجر .