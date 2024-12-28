رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 49906 طنا بميناء دمياط‎

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19794 طن تشمل: 5447 طن يوريا و1007 أطنان حديد و1852 طن كاولينا و949 طن كلينكر و5033 طن جبس خام و5506 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27994 طن تشمل: 507 أطنان قمح و6340 طن حديد و13515 طن ذرة و1500 طن خردة و 3150 طن زيت طعام و 1117 طن زان و 441 طن متنوع ( رورو ) و 3582 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1424 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1067 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1613 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4165 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49906 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126269 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3350 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و طنطا ، و عدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، وعدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1703 أطنان) من القمح متجهه إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2888 حركة.