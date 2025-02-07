ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 5173 طنا

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة، بينما غادرت عدد 5 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5173 طنا تشمل: 733 طن أسمنت معبأ و4440 طن بضائع متنوعة. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17988 طن تشمل: 6565 طن ذرة و360 طن خشب زان و10585 طن حديد و1463 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 478 طنا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 15336 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 58219 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3577 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5185 حركة.