موعد أذان المغرب بمحافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام تاسع أيام رمضان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

موعد أذان المغرب فى الشرقية اليوم الأحد، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كثير من المواطنين .. ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب فى الشرقية اليوم الأحد 9-3-2025 فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى الشرقية اليوم الأحد 9 -3-2024 الساعة 5:57 مساء

مواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:42 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:4 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:26 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:57 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:15 ساءً.

وبهذا يكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و34 دقيقة

كانت أوقاف الشرقية، قد قامت بتجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، فى كل أنحاء المراكز بالشرقية، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح،مع وضع خطة لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم و مقارئ القرآن الكريم وتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل.