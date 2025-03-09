محافظ المنيا: أفواج سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الترويج للسياحة يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره رافدًا أساسيًا لزيادة الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع السياحي تشمل التوسع في الاستثمار السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز مكانة المنيا كوجهة سياحية عالمية.

وفي هذا الإطار، استقبلت المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا أفواجًا سياحية من ألمانيا والولايات المتحدة والسويد وهولندا والنرويج، حيث زارت الوفود السياحية المواقع الأثرية الفريدة التي تزخر بها المحافظة، وتعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأشار اللواء كدوانى، إلى أن المحافظة تشهد تناميًا ملحوظًا في الحركة السياحية، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتحسين الخدمات السياحية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع السياحي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، داعياً مختلف الجهات المعنية إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستقطاب مزيد من الوفود السياحية، وتعريف العالم بما تمتلكه المنيا من كنوز أثرية وتاريخية نادرة.

