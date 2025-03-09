محافظة أسوان تكثف الرقابة التموينية لضبط الأسواق واستمرار جهود النظافة

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عددا من الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية بنطاق حى شرق المدينة، ومن بينها منطقة السيل، وكذا الشارع الجديد وكسر الحجر والحدادين وغيرها من الشوارع الجانبية.

وأطمأن الدكتور إسماعيل كمال على منظومة العمل للمحليات من تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، فضلاً عن إنتظام عمل الأنشطة التجارية المختلفة لتقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين على الوجه الأكمل.

وشدد، على ضرورة تكثيف الحملات المكبرة وتشديد الرقابة التموينة لضبط الأسواق ، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية والأساسية ومطابقتها للمواصفات والإستهلاك الآدمى، مع إستمرار جهود النظافة وكافة الأعمال الأخرى بإعتبار أن شهر رمضان المعظم هو شهر العمل لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.