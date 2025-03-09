فى ذكرى رحيله.. قصة موقف البابا كيرلس مع الرئيس عبدالناصر فى افتتاح كاتدرائية العباسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية من المشاهد المحفورة فى ذاكرة الأقباط على مر العصور والأزمان والذى شهده الرئيس جمال عبدالناصر والبابا كيرلس السادس منذ 55 عاما فى التاسعة صباحًا وسط تغطية إعلامية وصحفية من جميع وسائل الإعلام فى العالم".

وفى ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس عشر بابا الإسكندرية وبطريرك الأقباط الأرثوذكس ال 116 قال القمص يوسف تادرس الحومى أستاذ التاريخ الكنسى، إن الرئيس جمال عبد الناصر شعر ببعض الألم عند إزاحة الستار عن افتتاح الكاتدرائية يوم 20 يونيو عام 1968 فسأله قداسة البابا كيرلس السادس ماذا بك ؟ فرد عليه الرئيس جمال عبدالناصر "مفيش شوية تعب" فقال له البابا كيرلس السادس "كان ممكن نأجل الاحتفال لو أنت تعبان" فرد عليه "لا لازم نفرح الناس"، مؤكدا أن البابا كيرلس السادس كان دائم الصلاة للرئيس جمال عبدالناصر.

وفى صباح اليوم التالى، الأربعاء 26 يوليو 1968، تم إقامة أول صلاة قداس على مذبح الكاتدرائية الجديدة، بمشاركة الكنائس الأرثوذوكسية الشرقية.

ويبلغ طول المبنى 144 مترا، وعرضه 61 مترا تقريبا، وللكنيسة قبة واحدة ومنارتين، وهى على الطراز المعمارى المصرى، تم تصميم المبنى بيد المهندسين عوض كامل وسليم كامل فهمى، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سبيكو"، المبنى الذى جاء على شكل صليب.

وبذلك أصبحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، هى مقر بابا الإسكندرية منذ ذلك الحين، بعد أن كان بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.

ويُجاور مبنى الكاتدرائية، كنيسة الرسولين بطرس وبولس "البطرسية"، وتتفرد الكاتدرائية الجديدة بوجود رأس الشهيد مارمرقس الرسول بها، بجانب عدد منأجساد البطاركة السابقين.

وحضر الحفل 172 صحفيًا أجنبيًا، ونقلته قنوات وصحف عالمية، كما تم ترجمة كلمة البابا كيرلس والرئيس عبد الناصر بكافة لغات العالم.