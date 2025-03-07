الكنيسة تحيى ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس بعد غدا الأحد

كتب: محمد الأحمدى

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإحياء ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، وذلك يوم الأحد الموافق 9 مارس المقبل، ومن المقرر أن تُقام الصلوات والعظات الروحية فى الكنائس والأديرة تكريمًا لذكراه.

وتشهد ذكرى رحيله احتفالات خاصة في دير مارمينا بمريوط، حيث يرقد جسده الطاهر، إذ يتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف المحافظات للصلاة والتبرك، مستذكرين سيرته العطرة ومواقفه الروحية، وقام البابا كيرلس ببناء الكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا رويس بالعباسية، وقام الرئيس جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس لها فى 24 يوليو 1965م.

كان يعرف البابا كيرلس بـ القمص مينا البراموسى المتوحد، وكان من ضمن المرشحين للبطريركية، وتمت الانتخابات يوم 17 أبريل 1959م لانتخاب ثلاثة من بين المرشحين الخمسة وأسفرت الانتخابات عن فوز القمص مينا البراموسى المتوحد ضمن الثلاثة الفائزين، وأجريت القرعة الهيكلية يوم 19 أبريل 1959 م، وتمت سيامته بطريركاً يوم 10 مايو 1959م.