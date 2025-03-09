توزيع كراتين المواد الغذائية بالمحافظات ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات.



وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف ان فرق عمل المؤسسة يوزعون الكراتين على الاسر الاولى بالرعاية فى منازلهم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات المنتشرة فى القرى وذلك تحت اشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وتم البدء فى قرى محافظة الفيوم وكذلك فى محافظات البحيرة والاقصر.

وأوضح أن التعاون مع الشركات لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة وتوصيل الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع، وسبق وتم توقيع بروتوكول تعاون لتوزيع 200 الف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة "قلوبنا اقرب" خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى الاخري بهدف مشاركة الشعب المصري أجواء الشهر الكريم، والتأكيد على الدور المجتمعي والحرص على نشر قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.



