اليوم السابع
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التحالف الوطنى ينظم تدريبًا زراعيًا في مركز خدمة الأسرة والطفل بسوهاج

السبت، 08 مارس 2025 09:39 م
التحالف الوطنى ينظم تدريبًا زراعيًا في مركز خدمة الأسرة والطفل بسوهاج تدريب إرشادي زراعي
كتب محمد عبد الرازق

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في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت أسقفية الخدمات العامة بتنفيذ تدريب إرشادي زراعي بمركز خدمة الأسرة والطفل في قرية سلامون بسوهاج، حيث تم استهداف 40 مزارعًا من المنطقة.

وتناول التدريب التوعية بالمحاصيل الشتوية وعلامات نضجها، إضافة إلى مناقشة سُبل تكوين علائق متكاملة لرفع القيمة الغذائية للأعلاف.

وقد شهد التدريب تفاعلًا إيجابيًا من المزارعين الذين عبروا عن استفادتهم من المعلومات التي تم تقديمها، مؤكدين أهمية هذه الدورات في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع مستوى المعيشة.


تستمر أسقفية الخدمات في تقديم الدعم والإرشاد الزراعي للمزارعين بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة الوعي حول الأساليب الزراعية الحديثة.







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