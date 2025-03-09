اليوم السابع
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الأورمان توزع كراتين غذائية على 9200 أسرة ضمن جهود التحالف الوطنى

الأحد، 09 مارس 2025 11:19 ص
الأورمان توزع كراتين غذائية على 9200 أسرة ضمن جهود التحالف الوطنى الأورمان توزع كراتين غذائية على 9200 أسرة
كتب ـ مدحت وهبة

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أعلنت جمعية الأورمان  عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى  توزيع عدد 9200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، وشملت قرى مراكز ملوى وأبوقرقاص  وسمالوط بمحافظة المنيا، وقرى مراكز الفشن وبني سويف وأهناسيا والواسطى بمحافظة بني سويف، وقرى مراكز الفيوم وسنورس وإطسا وإبشواى بمحافظة الفيوم، وقرى مراكز الباجور والشهداء وتلا ومنوف بمحافظة المنوفية، وقرى مراكز كفر الشيخ وسيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، وقرى مراكز ميت غمر واجا والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وقرى مراكز قطور ,كفر الزيات والمحلة الكبري بمحافظة الغربية، وقرى مراكز كوم حمادة وأبو المطامير وأبو حمص وحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

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الأورمان توزع  كراتين غذائية على 9200 أسرة


وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الاورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبرعاية المحافظين، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن إدخال البهجة والسرور عليهم خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة "

الأورمان توزع كراتين غذائية على 9200 أسرة
الأورمان توزع كراتين غذائية على 9200 أسرة


وأشار محمود فؤاد، إلى أن الجمعية بدأت في نشاطها الخيرى الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وخاصة القرى الأكثر احتياجا .

 







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جمعية الأورمان

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كراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية



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