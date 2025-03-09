تعليم جنوب سيناء تحتفل بيوم الشهيد وتكريم ابنة الشهيد محمود ناجى العواد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

احتفلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بذكرى يوم الشهيد، الموافق 9 مارس من كل عام، بحضور عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وسامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، بالإضافة إلى أسرة الشهيد محمود ناجي العواد، ابن مدينة طور سيناء، الذي استُشهد خلال العملية الشاملة في شمال سيناء عام 2018.

أُقيم الاحتفال بمسرح مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية المشتركة، تحت إشراف وليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية، ومحمد ثابت، موجه عام التربية الاجتماعية، وعلياء شهبور، موجه عام المسرح المدرسي، بمشاركة موجهي ومعلمي التربية الرياضية والتربية الاجتماعية والمسرح المدرسي.

وتضمنت الاحتفالية استعراضات وأغاني وأناشيد وطنية، وعروضًا عسكرية، وفقرات فنية وشعرية متنوعة قدمها طلاب وطالبات مدارس طور سيناء، بالإضافة إلى ماراثون مشي لطلاب وطالبات مدرسة النصر، كما تم تكريم الطفلة تيا، ابنة الشهيد محمود ناجي العواد.

ووجّه مدير مديرية التربية والتعليم تحية تقدير واعتزاز لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بدمائهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، كما بعث بتحية اعتزاز وتقدير لأسرة الشهيد محمود ناجي في ذكرى يوم الشهيد.

وأكد عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن هذه المناسبة تسهم في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وتسليط الضوء على نماذج من الشهداء، وتوضيح الدور الوطني الذي يقوم به أبناء الوطن لحمايته والدفاع عن كل حبة رمل.

وأشار إلى أنه تم تخصيص كلمة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بجميع مدارس الإدارات التعليمية للحديث عن هذه المناسبة، التي تحمل تاريخًا مشرفًا للتضحية من أجل الوطن، موضحًا أن القوات المسلحة الباسلة لا تزال تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية.

ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استُشهد وسط جنوده على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف عام 1969، مدافعًا عن تراب الوطن.