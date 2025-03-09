اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 مارس 2025 04:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد": نؤكد استكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه

الأحد، 09 مارس 2025 04:27 م
الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد": نؤكد استكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"في يوم الشهيد، نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة، رجال صدقوا العهد ببذل كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم فداء لبلدهم ، فصاروا خالدين في ذاكرة الوطن".

وأضاف الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"نؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله ، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه مهما كانت التحديات ، ونجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار ، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال"، مضيفًا:"رحم الله تعالى الشهداء ، وحفظ مصر من شرور الأعداء"

 

 

 

WhatsApp Image 2025-03-09 at 4.22.52 PM (1)






مشاركة

السيسي

الرئيس السيسي

يوم الشهيد

الشهداء

مصر

عاجل






الرجوع الى أعلى الصفحة