"بداية" بأسوان.. منافسات المحافظات الحدودية وتصميم نماذج مصغرة للمشروعات القومية

أسوان- صلاح المسن

مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" أحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية، والذي يجسد استراتيجية متكاملة، جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وفي محافظة أسوان، تنفذ المبادرة الرئاسية في مختلف القطاعات في مقدمتها الشباب والرياضة، حيث أقيمت منافسات التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية، في أولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة على مستوى ادارات شباب أسوان حيث شهدت مراكز الشباب فاعليات ومنافسات رياضية ،وتأتى هذه الفعاليات جزءًا من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تأهيل النشء والشباب بدنياً وروحياً وثقافياً واجتماعياً، وتوفير فرص تنافسية للشباب في المناطق الحدودية، ويهدف هذا المشروع إلى اكتشاف وتنمية مهارات الشباب وقدراتهم في بيئة رياضية تنافسية.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظم قسم الرياضة بإدارة شباب دراو مسابقة للياقة البدنية، وذلك بمشاركة 150 شاباً من مختلف مراكز الشباب التابعة للإدارة، وشهدت المسابقة منافسة قوية بين المشاركين في مختلف الألعاب والتمارين الرياضية، حيث أظهروا لياقة بدنية عالية وحماساً كبيراً.

تهدف هذه المسابقة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تشجيع الشباب على ممارسةالرياضةبانتظام.تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة للشباب، اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وغرس روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بين الشباب، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الشباب.

كما نظم قسم الشباب بإدارة شباب اسوان وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة المسابقة الفنية" تصميم ماكيت عن أحد المشروعات القومية بمناسبة عيد أسوان القومى"، وتهدف المسابقة إلى تنمية وعى وانتماء الشباب بالمشروعات القومية داخل محافظة اسوان وتنمية مواهبهم الفنية.



وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظم قسم الشباب بإدارة شباب دراو مسابقة فنية مبتكرة بعنوان "ماكت عن أحد المشروعات القومية بأسوان"، وذلك احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة أسوان، وشهدت مشاركة 17 شاباً وفتاة من أبناء المنطقة، حيث أظهروا إبداعاتهم الفنية في تصميم نماذج مصغرة لمشروعات قومية مختلفة، تعكس مدى اهتمامهم بتنمية وطنهم.وتهدف هذه المسابقة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها: تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب ونشر الوعي بأهمية المشروعات القومية، وتشجيع المشاركة المجتمعية للشباب.



اكتشاف المواهب الرياضية



تشجيع الشباب على ممارسةالرياضة



تصميم نماذج مصغرة للمشروعات القومية



شباب دراو



لياقة بدنية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



ماكت احتفالاً بعيد أسوان القومي



مسابقة اللياقة البدنية