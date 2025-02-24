محافظ أسوان: 85% نسبة تنفيذ الطريق الدائرى بنصر النوبة بتكلفة 166 مليون جنيه

أسوان ـ عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه جارى تنفيذ مشروع الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة بطول 20 كم ، وبتكلفة تجاوزت الـ 166 مليون جنيه، بعد أن بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع لـ85%.

وشدد إسماعيل كمال، على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بهذا المشروع الحيوى، لينتهى في يونيو المقبل، بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى وخاصة أنه يتم حالياً التمهيد بالتربة الزلطية لمسافة 1400 متر من بلانة إلى توشكى عقب الانتهاء من إزالة الطبقة الإسفلتية وعمل تكاسى على ترعة الطويسة لحماية الطرق من أى تهالك وتحقيق أعلى معدلات الأمان لتحمل الأوزان والحمولات العالية.

وأشار، إلى أهمية هذا الطريق الحيوى والهام وما سيحققه من عوائد إيجابية للمواطنين المقيمين بقرى نصر النوبة للحفاظ على سلامتهم، وليجنوا ثمار الإنجازات المتتالية التى يتم تنفيذها فى مختلف قطاعات العمل العام ضمن مشروعات عديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".