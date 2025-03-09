القناة الـ12 الإسرائيلية: نتنياهو ضغط على رئيس الشاباك للاستقالة ولكن الأخير رفض خلال اجتماع "عصيب"

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ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغط على رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، لتقديم استقالته، خلال اجتماع بينهما الأسبوع الماضي.



وحسب تقرير للقناة، الذي لم يذكر مصدر المعلومة، رفض رئيس جهاز الشاباك الخضوع لنتنياهو وتقديم استقالته، خلال الاجتماع الذي وصفته القناة بأنه كان "عصيبا للغاية".



وكانت القناة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق أن بار يصر على عدم التنحي عن منصبه حتى يتم إعادة جميع الرهائن وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.



وتدهورت العلاقات بين نتنياهو ورئيس جهاز (الشاباك) بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث أقال رئيس الوزراء بار ورئيس الموساد ديفيد برنياع من رئاسة الفريق الذي يتفاوض حول إتفاق هدنة غزة وتحرير الرهائن.



ويجتمع نتنياهو حاليًا مع كبار الوزراء لمناقشة موقف إسرائيل ، بينما يرسل مفاوضين إلى قطر لمحاولة جديدة لإجراء محادثات تهدف إلى تحرير الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.