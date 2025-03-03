توزيع 1150 كرتونة رمضان على الأولى بالرعاية بقرى قطور وكفر الزيات والمحلة

الغربية محمد طارق

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية فى توزيع 1150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز قطور وكفرالزيات والمحلة فى محافظة الغربية.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن إدخال البهجة والسرور عليهم خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بقيادة حسناء ابراهيم وكيل الوزارة، وبدعم اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

وأوضح أن الجمعية ترحب بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة فى توزيع كراتين المواد الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل، مضيفًا أن التوزيع جاء ضمن خطط التعاون بينهم والممتدة لتنفيذ انشطة خيرية متعددة لصالح شرائح غير القادرين فى انحاء الجمهورية .

وأشار إلى أن الجمعية بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.