الألعاب النارية تتسبب فى انفجار مقلة عين طفل بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أصيب طفل بانفجار فى مقلة العين بسبب تعرضه لاشتعال إحدى الألعاب النارية فى وجهه بمدينة الخارجة فى محافظة الوادي الجديد، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج نظرًا لخطورة الإصابة وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من مستشفى الخارجة التخصصي بوصول الطفل عمرو. س مصابًا فى إحدى عينيه بإصابة بالغة، وبسؤال أفراد بأسرته ، تبين أن سبب الإصابة انفجار إحدى الالعاب النارية محل سكنه بمنطقة حي طريق الداخلة بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم تحويل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج، ومحاولة إنقاذ عينه وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



