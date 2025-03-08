ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم وكمية كبيرة من الألعاب النارية ومصادرتها بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية ومصادرتها، بالإضافة لضبط 250 عبوة من السجائر مجهولة المصدر، و200 كيس شيبسي منتهي الصلاحية.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 3 محاضر لعدم إنتاج خبز مطابق للمواصفات، 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 محاضر لوحة، 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.



وفي مجال الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 29 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 35 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر عمل أوكازيون بدون تصريح، محضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، 3 محاضر منتجات مجهول المصدر.

وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضر لعدم استلام كامل حصة البوتاجاز، 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.