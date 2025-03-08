5 خطوات للتغلب على نوبات الصداع النصفي في الصيام

كتبت مروة هريدى

الحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان أمر ضرورى للغاية من أجل أداء الصيام على أكمل وجه دون الشعور بتعب أو مضاعفات صحية مع تجنب أي نقص في العناصر الغذائية بما يؤثر سلبًا على صحتنا، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" روشتة صحية للتغلب على نوبات الصداع النصفى التي يعانى منها البعض منا في الصيام.

إن الاستماع إلى لغة جسدك والحرص على تناول الطعام باعتدال، والانخراط في نشاط بدني خفيف مثل المشى خاصة بعد الفطار، يعزز تجربة الصيام الصحية.. وإليك أسباب الإصابة بنوبات الصداع النصفى أثناء الصيام:

الجفاف

قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء أثناء الصيام إلى الجفاف، وهو السبب الأكثر شيوعًا للصداع النصفي.

انخفاض سكر الدم

من الطبيعى أن ينخفض لدينا مستويات السكر في الدم خلال ساعات الصيام وقد يسبب ذلك إثارة الصداع النصفي.

الانسحاب من الكافيين

إذا كنت من مستخدمي الكافيين بشكل معتاد، فقد يؤدي الصيام إلى الانسحاب من الكافيين وقد يسبب الصداع.

أنماط نوم غير منتظمة

قلة النوم أو أنماط النوم غير المنتظمة مشكلة شائعة في رمضان مما قد يعطل إيقاع جسمك ويؤدي إلى الصداع النصفي.

نصائح لصيام صحى دون نوبات الصداع النصفى:

الترطيب: اشرب الكثير من الماء في الفطار والسحور وتجنب المشروبات السكرية التي من شأنها أن تزيد من الجفاف.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا: من خلال تناول أطعمة صحية على الإفطار والسحور غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لضمان صيام صحى واستقرار مستويات السكر في الدم.

التحكم في الكافيين: إذا كنت من عشاق القهوة والشاى لا تفرط في تناولهما حتى لا تشعر بالجفاف في الصيام.

الحصول على الراحة الكافية: من خلال النوم في وقت محدد قدر الإمكان والحصول على عدد ساعات منتظمة لضمان الراحة الكافية.

الأدوية: ناقش طبيب الأعصاب بشأن دواء الصداع النصفي وكيفية التكيف معه في رمضان، خاصة إذا كنت من مستخدمي أدوية الصداع النصفي بشكل منتظم.