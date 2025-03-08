وزير الصحة يوجه باتخاذ اللازم للحفاظ على الريادة المصرية في مجال التمريض

كتبت آية دعبس

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، اليوم السبت، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بمهنة التمريض وأعضائها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ثقته في قدرات ومهارات التمريض المصري، مشددا على أهمية التدريب المستمر، والعمل على رفع الكفاءات التمريضية، بالتوازي مع ضرورة تحديث اللائحة الخاصة بالتعليم الفني، للحفاظ على الريادة المصرية في هذا المجال.

تضمنت محاور اللقاء مناقشة توحيد الهوية البصرية والارتقاء بمستوى المظهر العام للتمريض، وسرعة الانتهاء من إجراءات توفير الزي الجديد لهيئة التمريض، والعمل على تطوير العملية التعليمية في جميع المدارس والمعاهد الخاصة بتعليم التمريض مع التركيز على تحسين مهارات اللغات الأجنبية المختلفة، للمساعدة في توفير فرص عمل داخل مصر والدول العربية، وبجميع دول العالم.

وخلال اللقاء، عرضت نقيب التمريض، إطلاق فكرة المجلس العربي للتمريض حرصا على الريادة المصرية في مجال التمريض، حيث تم عمل مسودة تمهيدا لعرضها خلال اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي يعقد بجنيف مايو المقبل.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود، أنشطة لجان التمريض بالمجلس الصحي المصري، ونشاط لجنة الأدلة والتي يبلغ عدد مخرجاتها 151 دليلاً تمريضيا في مختلف التخصصات، مع إضافة تخصصات جديدة لأول مرة مثل تمريض الأورام وتمريض الصحة النفسية.

وتضمن الاجتماع مناقشة إمكانية عمل بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة، والنقابة العامة للتمريض، لتطوير منظومة التمريض في مصر وإتاحة فرص للمتميزين من فرق التمريض، للعمل في مختلف دول العالم، بالتعاون بين الوزارة والنقابة.