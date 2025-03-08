وزارة التعليم تحيل مديري مدارس للشؤون القانونية لإهمالهم تفعيل سجل الغياب

رصدت بعض المديريات التعليمية والإدارات ضعفا فى نسب حضور الطلاب يوميا فى المدارس، من خلال الزيارات الميدانية التى يتم تنفيذها لمتابعة والتأكد من انتظام الدراسة والحضور، حيث اتخذت بعض المديريات إجراءات قانونية ضد المدارس التى تشهد انخفاضا فى أعداد الطلاب خلال اليوم الدراسى، من هذه الإجراءات إحالة بعض المدارس الخاصة إلى لجنة التعليم الخاص بالمديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتدنى نسبة حضور الطلاب دون مبرر أو سبب.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه تمت إحالة مديري مدارس إلى الشؤون القانونية، للإهمال في تفعيل سجل الغياب لكل معلم، مع تشكيل لجان متابعة يومية لمراقبة حضور الطلاب، وضبط الأداء التعليمي داخل الفصول، حيث شددت المديريات على المدارس بمتابعة حضور الطلاب بشهر رمضان المبارك وعدم التخاذل أو التكاسل فى تحقيق الانضباط.

وأكدت المديريات التعليمية على أنه بسبب ضعف نسبة الحضور بين الطلاب، تم توجيه مديرى المدارس بعقد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس، لوضع خطة تقييم يومية لمتابعة الغياب، والحد من التسرب المدرسي وزيادة عدد التقييمات، مؤكدة على أهمية مراقبة تواجد التلاميذ فى المدارس خلال اليوم الدراسى وأيضا غيابهم.