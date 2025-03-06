تقييمات وزارة والتعليم تستهدف معرفة مستوى التلاميذ بصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

تواصل الإدارات التعليمية والمديريات تنفيذ تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لصفوف النقل للفصل الدراسي الثانى، حيث يتم عقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى من خلال معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اضغط هنا

ووجهت المديريات التعليمية المدارس بأن تكون تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الطلاب المستهدفين لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، موضحة أن التقييمات تساعد الطلاب على معرفة مستواهم المرتبط بجزئيات المنهج الدراسى.

ووفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان أخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.



