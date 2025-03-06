اليوم السابع
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المديريات التعليمية تجهز امتحان شهر مارس لصفوف النقل

الخميس، 06 مارس 2025 09:00 ص
المديريات التعليمية تجهز امتحان شهر مارس لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية على تجهيز أسئلة امتحانات الشهر لصفوف النقل والذى ينطلق الأسبوع المقبل، حيث تم وضع الأسئلة من خلال الموجهين بالإدارات التعليمية بواقع 3 نماذج امتحانية لشهر مارس وتم مراعاة أن تكون الأسئلة فيما تم دراسته من مقررات دراسية منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى حتى نهاية شهر فبراير الماضى.

حددت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل والذى ينطلق الأسبوع المقبل بداية من 9 مارس الجارى كالتالى:

- الالتزام بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 ويتم اجراء الامتحان في أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر فبراير 2025

- يتم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

- يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للادارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- تصوير الامتحانات مسئولية الادارة التعليمية.

- يكون الامتحان فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى ويتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.


   
 







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وزارة التربية والتعليم

تعليمات عقد امتحان الشهر لصفوف النقل

عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل 2025

مواعيد عقد امتحان الشهر لصفوف النقل 2025

عقد اختبار شهر مارس 2025



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