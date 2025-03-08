موعد أذان المغرب اليوم السبت 8-3-2025 فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 8-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

حيث يأتى موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 8 - 3-2025 ومواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة الاسماعيلية سيكون في تمام الساعة 2:24 دقيقة

- موعد الإمساك اليوم فى الإسماعيلية سيكون في تمام الساعة 4:31 دقيقة

- موعد أذان الفجر بمحافظةالإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 4:42 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة الإسماعيلية سيكون في تمام الساعة 6:09 دقيقة

- موعد أذان الظهر في الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- موعد أذان العصر في الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 3:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب فى الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 5:55 دقيقة.

- موعد أذان العشاء فى الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 7:12 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الثامن من شهر رمضان 13 من الساعات و13دقيقة

