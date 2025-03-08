مركز المناخ: ارتفاع تدريجى فى الحرارة الأسبوع الحالى والعظمى تصل لـ30 درجة

كتبت ــ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع في كل مناطق الجمهورية دون استثناء، حيث تصل على نهاية الأسبوع إلى 27 درجة في الوجه البحري وتتخطى 30 درجة مئوية في الصعيد مع ارتفاع تدريجي في حرارة الليل.

أضاف فهيم، أن هناك اعتدال وهدوء فى الرياح على معظم المناطق بداية من اليوم السبت، وهو ما سيجعل تأثير الحرارة أعلى تركيزا وفرصة لري القمح بدون قلق، مؤكدًا أنه لا توجد أمطار خلال الأسبوع الحالى.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، باردا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتعرضت البلاد اليوم إلى شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

