مركز المناخ: انتهاء الحالة الممطرة مساء اليوم على الوجه البحرى والدلتا وغدا بسيناء

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحالة الممطرة التى تتعرض لها معظم محافظات الجمهورية سوف تنتهى بالكامل على محافظات الوجه البحرى والدلتا مساء اليوم، وتستمر حتى غدًا على سيناء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانا.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.