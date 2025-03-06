ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة من السبت المقبل.. مركز المناخ يكشف

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع تدريجي فى الحرارة بداية من السبت المقبل ولمدة أسبوع على الأقل، بعد انتهاء الحالة الممطرة.

أضاف فهيم أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية فإن مصر تتأثر منذ أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا و على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وتعرضت البلاد أمس إلى أمطار خفيفة ورعدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء مع نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أوضح فهيم أهم الاحتياطات والتوصيات التى يجب اتباعها وهى وقف الري للقمح بسبب الأمطار بحري أو الرياح النشطة في كل الجمهورية والتوقف عن تقليع البطاطس والبنجر في المناطق التي يهطل عليها مطر وتأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية حتي السبت و التوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل أيام الموجة .