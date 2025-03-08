رئيس العاشر من رمضان يوفر كشك لوالدة الطفلة المعتدى عليها

الشرقية فتحية الديب

زار المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، قبل قليل، أسرة الطفلة التي تعرضت لتعدى على يد شاب داخل حمام سوق بمنطقة ابني بيتك في الحي العاشر بالعاشر من رمضان، وذلك للاطمئنان على الصغيرة ومؤازرة أسرتها.

وأكدت أسرة الطفلة، أن رئيس الجهاز وعد بتوفير كشك لوالدة الطفلة بالقرب من مسكنها؛ حتى تتمكن من كسب قوت يومها وأن ترعى بناتها الأربعة، حيث قدم مجموعة من الألعاب والهدايا القيمة للطفلة المجني عليها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بتمكن الأهالي من الإمساك بشاب، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومى بمنطقة السوق بناحية ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

تبين من المعلومات الأولية صحة الواقعة وتحفظت الأجهزة الأمنية على الشاب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث.