حبس المتهم بالاعتداء على طفلة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة حبس الشاب المتهم في واقعة التعدي على الطفلة في مدينة العاشر من رمضان، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تمكنت من ضبط شاب؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بسوق منطقة ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بتمكن الأهالي من الإمساك بشاب، يبلغ من العمر 30 عاما؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بمنطقة السوق في ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الشاب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات