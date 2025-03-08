اليوم السابع
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جدول امتحان شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى فى الجيزة

السبت، 08 مارس 2025 10:39 ص
جدول امتحان شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى فى الجيزة امتحانات النقل
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن جدول امتحان شهر مارس لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، إذ تعقد الامتحانات خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس الجاري.

وفي هذا الصدد، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحان شهر مارس لطلاب صفوف (الرابع، والخامس، والسادس) الابتدائي في محافظة الجيزة.

-الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختبار الأول لشهر مارس الجارى لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام سوف يشمل ما تم دراسته من الأسبوع الأول من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط.

وأشارت إلى أنه يتم عقد امتحان شهر مارس فى المدارس خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس الجارى، بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لهذه الفترة.

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