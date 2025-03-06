جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الثالث الابتدائى فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى في محافظة الجيزة، الأحد المقبل الموافق 9 مارس 2025.

وفي هذا الصدد، يوضح "اليوم السابع" جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الثالث الابتدائى.

-الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

-الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات.

-الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان يتم وضعه بمعرفة موجه أول المادة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

وأشارت إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأوضحت أن الامتحان يكون فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى.