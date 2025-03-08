غدا.. المدارس تبدأ تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر مارس

كتب ـ محمود طه حسين

تبدأ المدارس غدا الأحد، تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر مارس كأول امتحان فى الفصل الدراسي الثاني حيث يستهدف امتحان شهر مارس أجزاء المنهج الدراسى منذ بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية فبراير الماضى وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية.

وأعلنت المديريات التعليمية والإدارات جداول امتحانات الشهر لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث يتم تقييم الطلاب خلال اليوم الدراسى بمعدل فترة زمنية أو نصف فترة حسب كل مادة دراسية .

وحددت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل كالتالى:

- الالتزام بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 ويتم الامتحان فى أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر فبراير 2025.

- تم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

- وضع الموجه أول المادة ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للادارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية.

- يكون الامتحان فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى ويتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.



