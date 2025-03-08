جامعة القاهرة: المرأة شريك أساسي في مسيرة التطوير والتنمية

محمد صبحى

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقدمت أسرة جامعة القاهرة بأسمى آيات التقدير والاحترام لجميع السيدات من منسوبي الجامعة، تقديرًا لعطائهن المستمر وجهودهن المتميزة في كافة المجالات الأكاديمية والإدارية والبحثية.

وقالت جامعة القاهرة فى بيان لها، إن المرأة في جامعة القاهرة تمثل نموذجًا مشرفًا للتميز والإبداع، وهى شريك أساسي في مسيرة التطوير والتنمية، تساهم بجهدها وعلمها في بناء مستقبل أفضل وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع.

وأكدت جامعة القاهرة، الدعم المستمر لتمكين المرأة، وتوفير بيئة تعليمية وعملية تساعدها على تحقيق طموحاتها والمساهمة بفعالية في التنمية والتقدم.