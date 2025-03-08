تعليم سوهاج يواصل تنفيذ البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة

سوهاج - عمرو خلف

عقد فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بمديرية تعليم سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع إدارة التعليم الابتدائي وتوجيه عام اللغة العربية، بحضور الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، الذي ينفذه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بتطبيق معايير الشفافية والواقعية في تطوير المنظومة التعليمية

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات نجاح البرنامج الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلاب وتحسين مهاراتهم اللغوية، وفقًا لاستراتيجيات التطوير التربوي.

وقد بدأ تنفيذ البرنامج خلال الأسابيع الماضية في 161 مدرسة ابتدائية بمحافظة سوهاج، حيث خضع 85,495 طالبًا وطالبة لاختبارات تقييمية لقياس مستواهم في القراءة والكتابة. وأسفرت النتائج عن تحديد مجموعة من الطلاب الذين يحتاجون إلى تدخل علاجي مكثف، من خلال برامج تعليمية تهدف إلى رفع مستواهم اللغوي وتحسين أدائهم الأكاديمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تعليم سوهاج لدعم البرامج القومية الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب الأساسية، وتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته.