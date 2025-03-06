"تعليم سوهاج" يحتفل بيوم الشهيد بمدرسة ناصر الإعدادية

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن تكاتف الشعب المصري خلف القيادة السياسية وقوتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل هو الضمان الحقيقى للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم حفاظاً على الوطن.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية مدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج بيوم الشهيد بحضور أحمد السيد دياب، وكيل إدارة سوهاج التعليمية وعبير محمود مدير إدارة المدرسة وعدد من وأولياء الأمور والمعلمين بالمدرسة والذى قدمه خلاله طلبات المدرسة عدد من العروض المسرحية والغنائية عن حب الوطن.

وجه خلالها وكيل الوزارة الشكر والتقدير والعرفان لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون من أبناءهم واحباءهم فداء للوطن ، مؤكدا على أن الإحتفال بيوم الشهيد الذى تحتفل به مصر كل عام ليس مجرد مناسبة عابرة بل هى تجسد أسمى معانى الوفاء والولاء وحب الوطن.

يذكر أن يوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام والذى تحتفل به مصر هو تخليد لذكرى شهادة الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة عام 1969 الذى أستشهد وسط جنوده محاربا فى سبيل استرداد أرضى سيناء من العدو الإسرائيلى.

فى نهاية الحفل قام وكيل الوزارة بتكريم عدد من المعلمين بالمدرسة لمجهوداتهم المتميزة فى نجاح واستقرار العملية التعليمية بالمدرسة كما تم تكريم عدد من الطالبات المتفوقين فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمدرسة.