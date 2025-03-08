بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بيت خلاف فى سوهاج بتكلفة 210 ملايين جنيه

سوهاج عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بيت خلاف بمركز جرجا والذى يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان المشروع تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية تبلغ 210 مليون جنيه.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن المشروع يخدم 16 الف نسمة بقرية بيت خلاف ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 45.5 الف متر مكعب لكل يوم على مساحة 1778 متر مربع وخط طرد قطر 1000 ملى متر بطول 9150 متر طولى وشبكات انحدار بطول 23 الف متر وعدد 2337 وصلة منزلية وأن المشروع يستهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى والحفاظ على البيئة والحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم الدفع بمركز خدمة العملاء المتنقل لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية للبدء فى أعمال التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين.