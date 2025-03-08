اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات ملهمات وتؤكد: سأظل داعمة لكل من تبنى مستقبلًا لوطننا

السبت، 08 مارس 2025 08:39 م
السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات ملهمات وتؤكد: سأظل داعمة لكل من تبنى مستقبلًا لوطننا السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات ملهمات
كتب محمد الجالى

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التقت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات.

وكتبت السيدة انتصار السيسى ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية:"أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا".

يأتى ذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى.







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السيدة انتصار السيسي

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