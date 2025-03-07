يخدم أبناء النوبة.. 7 معلومات عن مشروع الطريق الدائرى فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يربط أقصى قرى نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، شرقًا وغربًا لخدمة أبناء النوبة الذين يعيشون فى هذه المناطق وعانوا خلال الفترة الماضية من الطريق، لذا تواصل الحكومة المصرية جهودها فى تنفيذ مشروع الطريق الدائرى الذى يربط قرى نصر النوبة بأسوان.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الطريق الجديد:

1. يعد مشروع الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة من المشروعات التى تفيد أبناء النوبة بمركز نصر النوبة بأسوان.

2. يأتى ضمن مشروعات عديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

3. يبلغ طول الطريق نحو 20 كيلو مترا.

4. تجاوزت تكلفة المشروع الـ166 مليون جنيه تقريبًا.

5. بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع لـ85%.

6. تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى.

7. يتم حاليًا التمهيد بالتربة الزلطية لمسافة 1400 متر من بلانة إلى توشكى عقب الانتهاء من إزالة الطبقة الأسفلتية وعمل تكاسى على ترعة الطويسة لحماية الطرق من أى تهالك وتحقيق أعلى معدلات الأمان لتحمل الأوزان والحمولات العالية.