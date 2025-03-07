مشهد "برنسة" في حكيم باشا.. ازاي تتخطى شعور الوحدة وتأخر الإنجاب

كتبت مروة محمود إلياس

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

وفى أحد مشاهد المسلسل ظهرت الفنانة سهر الصايغ، أو "برنسة" اخت حكيم باشا، وهي تبكي وتشعر بمشاعر الوحدة وتتحدث عن رغبتها في الإنجاب والزواج.

حيل نفسية للسيطرة على القلق بشأن تأخر الحمل

التوتر الحاد تجاه فكرة تأخر الزواج أو الانجاب قد يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والعاطفية والعقلية أيضًا، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليير بلو، موضحًا أن التوتر الدائم المصاحب لفكرة تأخر الانجاب يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية أيضًا، لذلك هناك الكثير من الطرق النفسية التي يمكن التعامل بها مع التوتر والخوف من تأخر الحمل:

حاولي السيطرة على التوتر والقلق النفسي من خلال تدريب نفسك بمجموعة من التمارين التي تساعد على الاسترخاء مثل تمارين التنفس وتمارين الهدوء والاسترخاء والتأمل.

اكتبي أفكارك على الدوام، اخرجي مشاعرك السلبية وكتابه يومياتك تعالج مشاعرك وتجعلها ملموسة أكثر وتخفف الضغط عن عقلك وتشارك براحة أكبر.

اجلسي مع مشاعرك حتى القاسية منها للتخلص من تلك الضغوط الدائمة عليك وتحويلها من ضغوط سلبية إلى إيجابية.

اسمحي لنفسك بالشعور بالاحباط أو بالحزن، تصالحي مع مشاعرك وتخلصي منها بعد التصالح معها.

تواصلي مع شخص يمكنه تدعيمك في تلك الرحلة مثل أصدقائك أو الداعمين عاطفيًا لك.

جربي أن تشتتي انتباهك عن محاولة البحث عن الحمل على الدوام، مارسي هواية جديدة أو انشغلي بمشروع أو فكرة جديدة تطبقيها أو عادة تمارسيها في حياتك.

اعطي لنفسك الأولوية كل يوم في كل شيء، صحتك ضرورية بشكل كبير، اهتمي بتقنيات تخفيف التوتر عن نفسك وشاهدي برنامجك المفضل واستمتعي بالحياة أكثر.

مارس الرياضة والتمارين الرياضية بشكل منتظم لتخفيف التوتر والقلق النفسي.

التابعي نظامًا غذائيًا صحيًا للتمتع بالرشاقة والصحة والوجبات الخفيفة تخفف من توترك وقلقك.

اهتمي واعتني بنظافتك وجمالك وعنايتك الذاتية.

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