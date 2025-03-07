مشروبات ممنوع تناولها بعد الفطار في رمضان

كتبت فاطمة ياسر

بعد الإفطار في رمضان، هناك بعض المشروبات التي يُفضل تجنبها لأنها قد تسبب مشاكل في الهضم، أو الجفاف، أو اضطرابات في مستويات السكر في الدم، وذلك وفقًا للدكتورة مني ثابت أستاذ الباطنة في قصر العيني.

وقدمت قائمة بأبرز المشروبات الممنوعة بعد الإفطار، ومنها:

1. المشروبات الغازية

تزيد من الانتفاخ والغازات.

قد تؤدي إلى ارتجاع المريء وعسر الهضم.

2. المشروبات الغنية بالكافيين (القهوة – الشاي – النسكافيه)

تعمل كمدرّات للبول، مما قد يؤدي إلى فقدان السوائل وزيادة الشعور بالعطش.

قد تسبب الأرق واضطرابات النوم.

تهيّج المعدة وتزيد من الحموضة.

3. العصائر الصناعية والمشروبات السكرية

تحتوي على كميات عالية من السكر، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا ثم انخفاضًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم.

تزيد من الشعور بالعطش وتؤدي إلى زيادة الوزن.

4. مشروبات الطاقة

غنية بالكافيين والسكريات، مما يسبب التوتر واضطرابات القلب.

قد تؤثر سلبًا على مستويات الطاقة بعد فترة قصيرة من شربها.

5. الحليب كامل الدسم بعد الإفطار مباشرة

قد يكون صعب الهضم لبعض الأشخاص ويسبب الانتفاخ والغازات.

الأفضل تناوله بعد فترة من الإفطار أو في السحور.

وقدمت أستاذ الباطنة بعض البدائل الصحية التي يمكن تناولها بعد الإفطار، ومنها:

الماء الفاتر لتعويض السوائل المفقودة.

عصائر طبيعية غير محلاة مثل البرتقال والرمان.

مشروبات الأعشاب مثل النعناع، الكراوية، واليانسون لتحسين الهضم.

الحليب قليل الدسم أو اللبن الرائب لتهدئة المعدة وتعويض الأملاح.

بتجنب هذه المشروبات غير الصحية، ستشعر براحة أكبر بعد الإفطار وتقلل من المشكلات الهضمية والعطش خلال الصيام.