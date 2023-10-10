كل ما تحتاج معرفته عن ارتجاع المرىء.. 6 طرق للوقاية والعلاج

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص من " ارتجاع المرى ء"، والذى يكون بسبب صعود حامض المعدة الى المرىء، مما يؤدى إلى حدوث مضاعفات صحية، منها التهابات الجيوب الآنفية أو تآكل الأسنان أحيانا، وقال الدكتور حسين الأمين استاذ الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب جامعة أسيوط، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، إن الإصابة بارتجاع المرىء عبارة عن وجود حرقان بالصدر نتيجة لرجوع حمض المعدة إلى المريء، موضحا ما يلى:

اعراض الإصابة بارتجاع المرىء:

فى معظم الأحوال يصاب الشخص بالحرقان او الحموضة ، وبعض الأحيان بعض عصارة الأكل تصعد من اسفل الى أعلى وتصعد حتى الزور وترجع مرة اخرى الى أسفل، ويحدث ذلك اثناء النوم مما يسبب مشكلة كبيرة.

مضاعفات ارتجاع المرىء:

من الممكن ان يخرج الحامض من المرىء ويدخل فى الحنجرة ومنها الى الزور ويسبب فى حدوث التهابات شديدة فى كل من الزور والحنجرة ، ويؤثر على قدرة المريض فى التحدث ، كما يؤثر على قدرة الصوت لدى المصاب ، نتيجة صعود الحامض الى المرىء .

بالاضافة الى حدوث التهابات فى الجيوب الانفية ، كما يسبب بعض المشاكل الصحية بالأسنان واحيانا تآكل فى الاسنان فى بعض الحالات ، وحساسية فى الصدر نتيجة صعود الحامض من المعدة الى الحنجرة ، وارتجاع المرىء قد يسبب الما فى الصدر يشبه أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية والجلطة القلبية .

تشخيص الحالات المصابة :

عن طريق التحدث مع المرضى عن الشكوى التى يعانى منها من جهة ، ومن جهة اخرى يقوم الطبيب المختص بعمل منظار للمعدة ، لتحديد تشخيص الحالة و70 فى المائة من الحالات لا يوجد لديهم مشكلة ،ويظهر المنظار بان جدار المعدة سليم بالرغم من وجود الحامض ، وبالتالى 30 فى المائة فقط يظهر فيها انهم مصابون بالارتجاع .

ويمكن قياس درجة الحموضة فى المرىء وهى من الأشياء الضرورية المنتشرة حاليا فى مصر منذ فترات طويلة ،كما يستطيع الاطباء من قياس حركة المرىء تحديد طريقة العلاج .

طرق العلاج لمرضى الارتجاع:

1.نصح الطبيب مرضى الارتجاع المرئ باتباع نظام غذائى صحى ، ولا يملأ المريض معدته بالاطعمة حتى لا يزيد الضغط فى المعدة مما يؤدى هذا الى زيادة الارتجاع .

2.ممنوع النوم مباشرة بعد تناول الاطعمة ،من الممكن النوم بعد الاكل بثلاث ساعات على الاقل .

3.الابتعاد عن الاطعمة الحارة اثناء فترة العلاج .

4.بعض المشروبات التى تحسن المعدة النعناع والكاكاو .

5.يجب عليك النوم على مخدة عالية حتى لا يحدث ارتجاع اثناء النوم .

6.وكل ما سبق ذكره بجانب تناول بعض الاودية الدوائية منها مثبتات الحموضة.

الفئات الاكثر عرضة للاصابة بارتجاع المرئ :

أوضح الاستشارى أن ذوى السمنة من أكثر الفئات عرضة لخطر ارتجاع المرئ خاصة وان الارتجاع هو مرض مصاحب لأصحاب الوزن الزائد ، لو هناك ايضا فتق فى الحجاب الحاجز يصعد بعظمة الصدر الى اعلى فيصعب التحكم فى العضلة ، فبتالى يحدث الارتجاع فى المرىء.