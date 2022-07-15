7 أنواع صحية من شاى الأعشاب.. تعرف عليها

كتب - حسام الشقويرى

يتكون شاي الأعشاب من مجموعة واسعة من الأذواق والنكهات ويمكن أن يكون بديلاً مغريًا للمشروبات السكرية أو المياه، وهو مصنوع من الفواكه المجففة أو الزهور أو التوابل أو الأعشاب، وبعض الأنواع من شاي الأعشاب لها خصائص تعزز الصحة، وتم استخدامها كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض لمئات السنين، والعلم الحديث بدأ في العثور على أدلة تدعم بعض الاستخدامات التقليدية لشاي الأعشاب، وكذلك بعض الاستخدامات الجديدة، وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلي قائمة بـ 10 أنواع شاي أعشاب صحية تريد تجربتها.



1 - شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بآثاره المهدئة وغالبًا ما يستخدم كمساعد على النوم، وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 80 امرأة بعد الولادة يعانين من مشاكل في النوم، أدى شرب شاي البابونج لمدة أسبوعين إلى تحسين نوعية النوم وتقليل أعراض الاكتئاب.

2 - شاي النعناع

شاي النعناع هو أحد أنواع شاي الأعشاب الأكثر استخدامًا في العالم، ويستخدم بشكل شائع لدعم صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات.

3 - شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل مشروب حار ولذيذ يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة الصحية والمضادة للأمراض، كما أنه يساعد فى محاربة الالتهاب ويحفز جهاز المناعة، لكنه معروف بكونه علاجًا فعالًا للغثيان.

4 - شاي الكركديه

شاي الكركديه مصنوع من أزهار نبات الكركديه الملونة، ويحتوى على خصائص مضادة للفيروسات، وقد يساعد شاي الكركديه في خفض ضغط الدم المرتفع ومحاربة الإجهاد التأكسدى، لكن لا ينبغي تناوله مع بعض الأدوية المدرة للبول أو في نفس الوقت مع الأسبرين.

5 - شاي المريمية

وهو شاي عشبي يأتي من جنوب أفريقيا، مصنوع من أوراق نبات الرويبوس أو نبات الأدغال الأحمر، واستخدمه الجنوب أفريقيون تاريخيًا للأغراض الطبية ، لكن هناك القليل جدًا من البحث العلمي حول هذا الموضوع.

وأظهرت إحدى الدراسات أن شاي الرويبوس قد يفيد صحة العظام، وتشير إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار إلى أن شاي الرويبوس جنبًا إلى جنب مع الشاي الأخضر والأسود، قد يحفز الخلايا المشاركة في نمو العظام وكثافتها.

6 - شاي الليمون

وجدت الدراسات الأولية أن شاي الليمون قد يحسن مستويات مضادات الأكسدة وصحة القلب والجلد وحتى يساعد في تخفيف القلق.

7 - شاي الورد

شاي الورد غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتقلل خصائصه المضادة للالتهابات من الالتهاب والألم المصاحب لالتهاب المفاصل، كما وجدت الدراسات أن وردة الورد فعالة في محاربة شيخوخة الجلد وتقليل دهون المعدة.