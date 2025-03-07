مسلسل إخواتي.. هذا ما يفعله الكذب الدائم في نفسيتك

كتبت مروة محمود الياس

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7.20 مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 9.20 صباحًا، بينما يعرض على DMC دراما في تمام الساعة 10.30 مساءً، ويعاد عرضه الساعة 6.20 صباحًا، والساعة 12.04 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعي حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

الكذب المستمر

امتاز أبطال المسلسل جميعهم خلال أحداث المسلسل المعقدة بوقوعهم في أكثر من كذبة، وكذبة تلو الأخرى، جعلت من الكذب أساسًا لتعاملاتهم، فكيف يمكن للكذب المستمر أن يضر بصحتك النفسية والعقلية؟!

يجيب تقرير نشر في موقع فيزيكولوجى تو داى المعني بالصحة النفسية والعقلية، مؤكدًا على أن الكذب بشكل عام هو نشاط عقلي ونفسي مرهق بطبيعته، لأن الكذب نشاط يسبب لك التوتر الشديد ويضعك تحت ضغط نتيجة ممارسة الخداع الدائم والرغبة في جعل كذبتك قابلة للتصديق.

مشكلات نفسية وجسدية وفسيولوجية وعقلية يسببها الكذب

تابع التقرير موضحًا أن هناك الكثير من التأثيرات الفسيولوجية والنفسية والعقلية والجسدية للكذب ومنها:

الشعور بالتوتر النفسي الشديد.

الإصابة بالضغط النفسي الحاد.

زيادة معدلات التنفس وتصارعه.

زيادة معدلات تسارع ضربات القلب.

جفاف الفم.

ارتجاف الصوت بشدة.

أثبتت الدراسات أن الكذب يؤثر على منطقة معينة في الدماغ، مما يضع في ضغط دائم وفي شعور متوتر على الدوام.

الكذب المستمر قد يسبب حالة من القئ المزمن لدى البعض.

الاجهاد المزمن.

ارتفاع مستويات ضغط الدم واضطرابها.

اضطراب عمل الأوعية الدموية.

ارتفاع هرمونات التوتر في الدم.

وبالتالي فالكذب المستمر هو عبارة عن ضغوط نفسية وجسدية وفسيولوجية حادة تمارسها يوميًا على جسدك وصحتك.

لذلك تجنبها تمامًا للحصول على صحة أفضل والعيش بصحة أفضل أيضًا، والتخلص من كل عوامل الخداع التي لا تجعلك تفوز بالمواقف بل تخسر صحتك.