تبدأ من السحور.. استشارى يقدم وصفة لتجنب جفاف الفم في الصيام

جفاف الفم أثناء الصيام أمر شائع، لكنه يمكن أن يكون مزعجًا للصائم ، وقدم الدكتور خالد علي استشاري طب الفم في القصر العيني بعض النصائح لتجنب جفاف الفم ومنها:
أثناء السحور:
1. شرب الماء بوفرة – اشرب 2-3 أكواب من الماء قبل الإمساك.
2. تجنب المشروبات المدرة للبول – مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأنها تزيد فقدان السوائل.
3. تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء – مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.
4. تجنب الأطعمة المالحة والتوابل الحارة – لأنها تزيد الشعور بالعطش والجفاف.
5. استخدام العسل – ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم أو السحور قد تساعد في ترطيب الحلق.
أثناء الصيام:
1. التنفس من الأنف بدلاً من الفم – يساعد في تقليل جفاف الفم.
2. تجنب الحديث المفرط – يقلل من فقدان الرطوبة في الفم.
3. استخدام السواك أو غسول الفم الخالي من الكحول – للحفاظ على نظافة الفم وتقليل الجفاف.
4. الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس – لتقليل فقدان السوائل من الجسم.
أثناء الإفطار:
1. ابدأ بالسوائل – مثل الماء أو الحساء لتعويض الترطيب المفقود.
2. تناول الأطعمة المرطبة – كالزبادي والخضراوات الورقية.
3. مضغ العلكة الخالية من السكر – بعد الإفطار يساعد في تحفيز إنتاج اللعاب.