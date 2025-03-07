تبدأ من السحور.. استشارى يقدم وصفة لتجنب جفاف الفم في الصيام

كتبت فاطمة ياسر

جفاف الفم أثناء الصيام أمر شائع، لكنه يمكن أن يكون مزعجًا للصائم ، وقدم الدكتور خالد علي استشاري طب الفم في القصر العيني بعض النصائح لتجنب جفاف الفم ومنها:

أثناء السحور:

1. شرب الماء بوفرة – اشرب 2-3 أكواب من الماء قبل الإمساك.

2. تجنب المشروبات المدرة للبول – مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأنها تزيد فقدان السوائل.

3. تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء – مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

4. تجنب الأطعمة المالحة والتوابل الحارة – لأنها تزيد الشعور بالعطش والجفاف.

5. استخدام العسل – ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم أو السحور قد تساعد في ترطيب الحلق.

أثناء الصيام:

1. التنفس من الأنف بدلاً من الفم – يساعد في تقليل جفاف الفم.

2. تجنب الحديث المفرط – يقلل من فقدان الرطوبة في الفم.

3. استخدام السواك أو غسول الفم الخالي من الكحول – للحفاظ على نظافة الفم وتقليل الجفاف.

4. الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس – لتقليل فقدان السوائل من الجسم.

أثناء الإفطار:

1. ابدأ بالسوائل – مثل الماء أو الحساء لتعويض الترطيب المفقود.

2. تناول الأطعمة المرطبة – كالزبادي والخضراوات الورقية.

3. مضغ العلكة الخالية من السكر – بعد الإفطار يساعد في تحفيز إنتاج اللعاب.