على طريقه روبي فى مسلسل إخواتى.. فوائد مشروب حمص الشام

كتبت مروة محمود الياس

فى مسلسل اخواتي بطولة النجمات نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، والذى ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، على قناتى DMC وDMC دراما، ظهرت الفنانة روبي في إحدى حلقاته وهي تشرب حمص الشام وتقول إنها تفضل هذا المشروب كثيرا، فما هي فوائده؟

فوائد مشروب حمص الشام

مشروب الحمص أو مشروب حمص الشام، كما يطلق عليه، يوضح فوائده تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، موضحًا أن الحمص أحد أهم البقوليات الخالية من الجلوتين بشكل طبيعي ولا تسبب الحساسية، لذلك يعد من البقوليات الهامة التي يمكن إدخالها في نظامك الغذائي بأمان وصحة.

لهذا المشروب أو حتى تناول الحمص في الوجبات المختلفة يعزز من القيمة الغذائية التي تدخل الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والدهون والصوديوم والبروتين بنسبة كبيرة مما يعزز من الشبع لفترة أطول ويحافظ على صحة الجسم والوزن أيضًا، ويمكن إدخاله في الأنظمة الغذائية المختلفة.

فوائد الحمص

من أهم فوائد الحمص وفقًا للتقرير:



- يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية لأن الألياف الموجودة به تدعم من صحة القلب، وذلك لأنها تحتوي على الياف قابلة للذوبان مما يساعد على التحكم في نسب الكوليسترول وزيادة الجيد منه وتقليل نسب الضرب بشكل كبير، كما أنه يقي من أمراض الأوعية الدموية.



- يحافظ على وزن الجسم، يحتوي الحمص على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، وبالتالي يمكنه إدارة الوزن دون مشكلات أو حرمان.



- يعزز نسب الألياف في الجسم، وبالتالي الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنه يذبح الشهية ويتحرك في الجهاز الهضمي بشكل أبطأ مما يعتبر من الأطعمة المناسبة جدًا للأنظمة الغذائية التي تهدف إلى انقاص الوزن، بل إنه يساعد على علاج السمنة وفقًا للمراجعات والأبحاث.



- كما أنه يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر من النوع الثاني.



- الحفاظ على صحة المعدة والأمعاء وحركيتها وتخفيف الإمساك، كما أنه يحتوي على عناصر تحقق التوازن بين الكائنات الدقيقة في الأمعاء، فيساعد الحمص بشكل عام على تخفيف أعراض أمراض التهاب الأمعاء المزمنة مثل تخفيف حد الإمساك والإسهال والغثيان والألم المعدي والقيء أيضًا.