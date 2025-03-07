على طريقة إنجي المقدم فى كامل العدد.. كلامك السلبي لنفسك يؤثر على صحتك العقلية

كتبت مروة محمود الياس

مسلسل كامل العدد يعرض على قناة ON في السادسة مساءً، ويعاد فى الواحدة والثلاثين دقيقة صباحًا والساعة الواحدة والثلاثين دقيقة ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما في الساعة السابعة والثلاثين دقيقة مساء، والساعة الثالثة صباحًا، والساعة التاسعة صباحًا.

قصة مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم.

الكلام السلبي لنفسك

في مشهد ظهرت الفنانة إنجي المقدم وهي ترفض التحدث عن عمرها أو عن توجيه أي كلام سلبي لنفسها، مؤكدة أن هذا الأمر خاطئ ويؤثر على الصحة النفسية.

كلما تحدثت مع نفسك بسلبية أثرت على سلامك النفسي والعقلي، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فيري ويل مايند المعني بالصحة النفسية والعقلية، وأكد أن الحديث السلبي الدائم الذي يوجهه الإنسان لنفسه في عقله الباطن، مثل "أنا لن أستطيع القيام بهذا الأمر" وغيرها من الجمل السلبية تؤثر كثيرًا على الصحة النفسية وتؤثر على الصحة العقلية وكذلك على انخفاض الدوافع.

مشكلات نفسية

انخفاض الدوافع الشديد وزيادة الشعور بالعجز.

الشعور بمشاعر اكتئابية وحزن شديد.

زيادة حدة التوتر البالغ.

زيادة حدة القلق المرضي.

التفكير المحدود وقلة القدرة على التفكير المنطقي.

صعوبة تحقيق الأهداف نتيجة كثرة الحديث السلبي مع النفس.

انخفاض القدرة على رؤية الفرص.

التغيرات السلبية الحادة في السلوك.

تأثيرات إدراكية حادة.

مشكلات عقلية



الكثير من الأضرار تسببها الجمل السلبية التي نوجهها لأنفسنا على مدار اليوم، ومنها:

الإصابة ببعض المشاكل الخاصة بالصحة العقلية منها الاكتئاب الحاد.

قد يؤدي الكلام السلبي إلى اضطراب ما بعد الصدمة.

الإصابة بالذهان في بعض الحالات.

اضطراب الوسواس القهري.

اضطرابات القلق الاجتماعي.

طرق سهلة للتخلص من التفكير بشكل سلبي:

توقف عن توجيه الانتقادات لنفسك باستمرار.

حاول تحيد موقفك إذا لم تستطع أن تدعم نفسك.

قسم على نفسك موقف الصديق وحاول التعاطف مع ذاتك.

توقف عن الكلام السلبي تمامًا عن نفسك.