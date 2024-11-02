اعرف أسباب التهاب اللثة في سن المراهقة.. وطرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

ينشأ التهاب اللثة في سن البلوغ، وهو مشكلة شائعة في اللثة لدى المراهقين، من التغيرات الهرمونية التي تزيد من حساسية اللثة للبلاك والبكتيريا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب اللثة والأسباب ونصائح للعلاج، مع التأكيد على نظافة الفم المستمرة والفحوصات المنتظمة والتغييرات الغذائية للمساعدة في منع أمراض اللثة الخطيرة، بحسب موقع تايمز ناو.

يعد التهاب اللثة في سن البلوغ أحد أكثر مشاكل اللثة شيوعًا لدى الشباب، وهو شكل من أشكال أمراض اللثة التي تتسلل غالبًا خلال سنوات المراهقة لكن الخبر السار هو أن التهاب اللثة في سن البلوغ يمكن الوقاية منه وعلاجه.

ما هو التهاب اللثة في سن البلوغ؟

يحدث التهاب اللثة في سن البلوغ عندما تتسبب التغيرات الهرمونية أثناء سن البلوغ في زيادة تدفق الدم إلى اللثة، مما يجعلها أكثر حساسية للبلاك والبكتيريا.



في الأساس، أثناء البلوغ، ترتفع مستويات الهرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون، مما قد يؤدي إلى التهاب اللثة.

عندما تتراكم البلاك (الطبقة اللاصقة من البكتيريا التي تتكون على الأسنان) ولا يتم إزالتها بشكل صحيح من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان، تصبح اللثة ملتهبة.

علامات رئيسية لالتهاب اللثة في سن البلوغ

فيما يلي العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا التي قد تشير إلى إصابتك أو إصابة شخص تعرفه بالتهاب اللثة في سن البلوغ:

1. نزيف اللثة

إذا كانت اللثة تنزف بسهولة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو خيط الأسنان، فهذه علامة واضحة على التهاب اللثة. يحدث هذا لأن اللثة الملتهبة تصبح أكثر حساسية للمس.

2. اللثة المتورمة والحمراء

اللثة التي تبدو أكثر احمرارًا أو انتفاخًا من المعتاد هي علامة رئيسية أخرى على التهاب اللثة يجب أن تبدو اللثة الصحية وردية باهتة وتشعر بالصلابة، ولكن إذا كانت متورمة ومؤلمة، فهذه علامة واضحة على وجود مشكلة.

3. رائحة الفم الكريهة التي لا تزول

بغض النظر عن كمية غسول الفم أو العلكة التي تمضغها، فإن رائحة الفم الكريهة المستمرة يمكن أن تكون علامة على تراكم البكتيريا من التهاب اللثة غير المعالج.

4. حساسية اللثة

إذا شعرت بألم في اللثة، وخاصة أثناء تناول الطعام أو تنظيف الأسنان بالفرشاة أو خيط تنظيف الأسنان، فمن المحتمل أن تكون ملتهبة بسبب التهاب اللثة.

لماذا يسبب البلوغ التهاب اللثة

التغيرات الهرمونية أثناء المراهقة تجعل اللثة أكثر تفاعلاً حتى مع كميات صغيرة من البلاك.

يمكن أن يتسبب تدفق الدم الزائد إلى اللثة في أن تصبح أكثر حساسية وتورمًا وعرضة للنزيف.

عندما ترتفع مستويات الهرمونات هذه، فإنها تخلق البيئة المثالية لازدهار البكتيريا إذا لم تكن نظافة الفم على المستوى المطلوب.

في حين أن التهاب اللثة غالبًا ما يرتبط بعادات تنظيف الأسنان بالفرشاة أو خيط تنظيف الأسنان السيئة، يمكن أن يحدث التهاب اللثة في سن البلوغ حتى عند المراهقين الذين يعتقدون أنهم يقومون بعمل لائق.

كيف تتعامل مع التهاب اللثة في سن البلوغ؟

التهاب اللثة في سن البلوغ يمكن علاجه ببعض التغييرات البسيطة في روتين العناية بالفم:

1. تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان باستمرار: يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل أمرًا ضروريًا. استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان بالفلورايد. لا تنس استخدام خيط الأسنان يوميًا، حيث يساعد ذلك في إزالة البلاك وجزيئات الطعام من بين أسنانك وعلى طول خط اللثة، حيث لا تستطيع فرشاتك الوصول إليها.

2. استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا: يمكن أن يساعد المضمضة بغسول الفم المضاد للبكتيريا في تقليل البلاك والبكتيريا في فمك، مما يمنح لثتك استراحة من الالتهاب.

3. الفحوصات الدورية للأسنان: زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر (أو أكثر إذا لزم الأمر) أمر بالغ الأهمية. يمكن للتنظيف الاحترافي إزالة البلاك وتراكم الجير الذي يفوته التنظيف بالفرشاة وخيط الأسنان بانتظام، مما يساعد في منع أو علاج التهاب اللثة.

4. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا: يساعد النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية في منع تراكم البلاك. تناول المزيد من الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالكالسيوم للحصول على أسنان ولثة صحية.

5. حافظ على ترطيب جسمك: يساعد شرب الكثير من الماء طوال اليوم على طرد جزيئات الطعام والبكتيريا من فمك، مما يحافظ على نظافة لثتك.