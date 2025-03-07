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شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرقي غزة

الجمعة، 07 مارس 2025 03:17 م
شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرقي غزة الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بسقوط شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتحدث إعلام إسرائيلي عن أن إقالة المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري جاءت في أعقاب ضغوطات سياسية من حزب الليكود.







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